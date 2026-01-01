Thomas Kinkade: Das Weihnachtswunder
Kurz vor dem Weihnachtsfest tobt ein schlimmer Schneesturm über das Land und als ein umgestürzter Baum eine Straße versperrt, müssen acht Leidtragende Unterschlupf in einer alten Kirche suchen. Bald stellen sie fest, dass jeder gerade eine schwierige Situation in seinem Leben bewältigen muss. Wie zum Beispiel Joseph Wells (Dan Payne), der seinem Sohn Matt (Valin Shinyei) beibringen muss, dass er sich von Matts Mutter scheiden lassen will. Oder das frischverheiratete Paar Christy (Siobhan Williams) und Nick (Randal Edwards), die mit ihrem ersten Ehestreit zu kämpfen haben. Während der gemeinsamen Zeit, lernen die acht voneinander wie sie ihre Probleme bewältigen können und dass sie zusammen, sogar noch ein echtes Weihnachtswunder wahr werden lassen können.