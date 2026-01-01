Thomas Kinkade – Die Weihnachtshütte
86 Min.Ab 6
86 Min.Ab 6
Thomas Kinkade – Die Weihnachtshütte
Mary (Erin Karpluk aus 'Being Erica - Alles auf Anfang'), eine leidenschaftliche Denkmalschützerin, verbringt das Wochenende in den Bergen und kommt an einem heruntergekommenen Haus vorbei, in dem sie als Kind oft die Ferien mit ihren Eltern verbracht hat. Das Schicksal will es, dass sie den Auftrag bekommt, dem Ferienhaus wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Mary stürzt sich in die Arbeit und lernt dabei den smarten Jack (Michael Shanks aus 'Stargate') kennen, der das Haus genauso liebt wie sie. Zwischen den beiden funkt es, doch Mary hatte bislang nur wenig Glück in der Liebe und traut auch diesmal ihren Gefühlen nicht. Oder kann diesmal alles anders werden?
Genre:Feiertag, Drama
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH