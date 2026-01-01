Three Burials - Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada
117 Min.Ab 12
117 Min.Ab 12
Three Burials - Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada
Der unerfahrene Grenzpolizist Mike Norton erschießt aus Versehen den illegal eingewanderten Mexikaner Melquiades Estrada. Aus Furcht vor den Konsequenzen lässt Norton den Toten einfach in der Wüste liegen. Sheriff Belmont findet die Leiche und bestattet sie in einem Gemeinschaftsgrab. Pete will seinem besten Freund Estrada nicht nur ein würdevolles Begräbnis ermöglichen, sondern auch den Mord an ihm rächen. Moderner Western von und mit Tommy Lee Jones.
Altersfreigabe:
12