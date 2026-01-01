Thumbsucker
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Thumbsucker
Justin ist Daumenlutscher. Ungewöhnlich daran ist, dass er bereits 17 Jahre alt ist. Bei den Mädchen hat der schüchterne Junge mit der oralen Fixation keine Chance, und auch seine Familie scheint ob seiner Obsession zu verzweifeln. Justins Kieferorthopäde versucht vergeblich ihn mittels Hypnose zu heilen. Psychopharmaka scheinen schließlich Wunder zu wirken. Doch wen wundert es, dass mit dem Verschwinden der Verhaltensauffälligkeit längst nicht alle Probleme gelöst sind?
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Splendid Film GmbH