Tiere rüsten auf - Folge 2: Flachland
44 Min.Ab 6
Nirgendwo sind Tiere in ihrem Überlebenskampf so exponiert wie in den weiten Ebenen und Wüsten, die keinerlei Unterschlupf bieten. Einige der größten Tierbestände weltweit leben im Flachland, von Afrika bis Amerika, als scheinbar leichte Beute. Doch sie erkennen Gefahren aus kilometerweiter Entfernung. Raubtiere können sich also nicht allein auf ihre Schnelligkeit und Stärke verlassen, sondern müssen bei der Jagd auf geschickte Tarnung, Strategie und Teamarbeit setzen.
