Tiere rüsten auf - Folge 3: Ozeane
44 Min.Ab 6
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Tiere rüsten auf - Folge 3: Ozeane
70 % der Erdoberfläche sind heute von Wasser bedeckt. Diese gigantischen Ozeane waren die ersten Schlachtfelder der Erde und sind noch immer ihre größten. Unter Wasser kämpft jedes Lebewesen – vom eindrucksvollen Weißen Hai bis zum winzigen Putzerlippfisch – mit seinem eigenen Waffenarsenal um seine Beute oder darum, nicht selbst zur Beute zu werden. Mit messerscharfen Zähnen, hammerharten Schlägen oder verblüffender Geschwindigkeit treten die Kontrahenten im Wettrüsten gegeneinander an.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, AU, 2020
Altersfreigabe:
6
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