Tierretterin Judith Pein - Einsatz gegen den Exotenhandel
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Tierretterin Judith Pein - Einsatz gegen den Exotenhandel
Ein Puma im Garten oder ein Affe auf der Couch - in Deutschlands Haushalten sind einige tierische Mitbewohner unterwegs, die man so nicht erwarten würde. Einer der Hauptgründe ist die fehlende rechtliche Begrenzung. Tierretterin Judith Pein geht dem Trend zum exotischen Haustier auf den Grund und begibt sich dabei auf eine nicht ganz ungefährliche Recherchereise bis ins indonesische Jakarta.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD