Tierretterin Judith Pein - Einsatz gegen die Pelzmafia
46 Min.Ab 12
46 Min.Ab 12
Tierretterin Judith Pein - Einsatz gegen die Pelzmafia
Judith Pein macht sich zusammen mit einem Team der "Soko Tierschutz" und dem Tierrechtsaktivisten Friedrich Mülln auf, um in Polen die Missstände in einer Pelztierfarm aufzudecken. Informanten haben dem Team mehrere Hinweise gegeben. Die Tierschützer wollen nun Beweise sammeln, um die Betreiber bei den Behörden anzuzeigen.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD