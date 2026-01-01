Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierretterin Judith Pein - Einsatz gegen die Pelzmafia

Tierretterin Judith Pein - Einsatz gegen die Pelzmafia

46 Min.Ab 12
SAT.1 GOLD46 Min.Ab 12
SAT.1 GOLD

Tierretterin Judith Pein - Einsatz gegen die Pelzmafia

Judith Pein macht sich zusammen mit einem Team der "Soko Tierschutz" und dem Tierrechtsaktivisten Friedrich Mülln auf, um in Polen die Missstände in einer Pelztierfarm aufzudecken. Informanten haben dem Team mehrere Hinweise gegeben. Die Tierschützer wollen nun Beweise sammeln, um die Betreiber bei den Behörden anzuzeigen.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Produktion:
DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© SAT.1 GOLD