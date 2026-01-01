TikTok: Hass geht viral
TikTok: Hass geht viral
WARNUNG: Diese Dokumentation enthält verstörende Inhalte wie Gewalt, extremistische Darstellungen und belastende Szenen. Sie werden gezeigt, um zu verdeutlichen, was auf unkontrollierten Online-Plattformen frei zugänglich ist – oft auch für Minderjährige. Ziel ist es, aufmerksam zu machen und zu warnen, Risiken sichtbar zu machen und die Bedeutung von Medienkompetenz und Schutzmaßnahmen zu unterstreichen. Hinweis: Die Szenen können emotional belastend sein. Bitte sehen Sie die Dokumentation mit Vorsicht. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten besonders aufmerksam sein, wenn Minderjährige anwesend sind. Rechtlicher Hinweis: Alle gezeigten Inhalte dienen ausschließlich Information und Aufklärung. Die Redaktion distanziert sich klar von Gewalt, Extremismus und diskriminierenden Ideologien. Unterstützung bei Belastung oder digitaler Gewalt: Hass im Internet und extremistische Inhalte können stark verunsichern. In Österreich gibt es vertrauliche, kostenlose Hilfe, unter anderen: • TelefonSeelsorge 142 – rund um die Uhr, anonym. • Rat auf Draht 147 – für Kinder, Jugendliche und Bezugspersonen. • ZARA – Beratung bei rassistischen Vorfällen, auch online. • Beratungsstelle Extremismus – Unterstützung bei Radikalisierung. • Frauenhelpline 0800 222 555 – für von Gewalt betroffene Frauen.