Time Slip - Der Tag der Apokalypse
Time Slip - Der Tag der Apokalypse
Auf dem Weg ins Manöver wird eine Armee-Einheit, ausgerüstet mit den modernsten Waffen, durch einen kosmischen Magnetstrom 400 Jahre in die Vergangenheit versetzt, doch Leutnant Iba und seine Männer merken vorerst nichts davon. Erst als sie von Samurai-Kriegern angegriffen werden, wird ihnen klar, in welcher Lage sie sich befinden. Kagetora Nagao, der Führer der Samurai, schließt bald Freundschaft mit Leutnant Iba, der ihm bereitwillig alle modernen Waffen erklärt. Kurz danach wird Ibas Truppe von den Kriegern eines anderen Fürsten angegriffen. Diesmal startet der Leutnant einen konzentrierten Gegenangriff und der Feind wird vernichtet. Kagetora überredet den Leutnant, mit ihm gegen die anderen Fürsten zu kämpfen, um nach ihrem Sieg das geteilte Reich zu einen und gemeinsam zu beherrschen. In einer gigantischen Schlacht besiegen die Soldaten des 20. Jahrhunderts ein vieltausendköpfiges Samuraiheer und Leutnant Iba tötet im Zweikampf den Heerführer, Fürst Shingen. Der Klan Kagetoras beschließt unterdessen, dass Kagetora allein herrschen soll. Er selbst soll mit seiner Elitetruppe zum Tempel gehen, in dem Iba Zuflucht gefunden hat und ihn und seine Soldaten töten. Iba stellt sich wie ein Samurai mit dem Schwert zum Kampf.