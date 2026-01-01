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Im Zentrum stehen vier Figuren: Rose, eine ehrgeizige Schauspielerin, die versucht, über ihren heimlichen Liebhaber Alex, einen frustrierten Filmproduzenten, eine Rolle zu bekommen; Lauren, Roses eifersüchtige Partnerin, die sie heimlich überwacht; und Emma, Alex’ Ehefrau, die über eine Trennung nachdenkt. Während Castings, Affären und Intrigen ineinanderlaufen, steigern sich Spannungen und Misstrauen immer weiter. Die Handlungsfäden verdichten sich, bis alle Beteiligten in einem gemeinsamen, chaotischen Höhepunkt aufeinandertreffen. Improvisierte Dialoge, parallele Szenen und die ungewöhnliche Echtzeit‑Form geben dem Film seinen unverwechselbaren Rhythmus und zeigen die Absurdität des Filmgeschäfts ebenso wie die Zerbrechlichkeit menschlicher Beziehungen.