Titanic: Teil 1
89 Min.Ab 12
April 1912. Die Titanic, ein Wunderwerk der Technik und Symbol einer neuen Ära, verlässt den Hafen – beladen mit Träumen, Sehnsüchten und Geheimnissen. An Bord begegnen sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten: Adlige, Dienstboten, Geschäftsleute und Auswanderer, deren Schicksale sich auf tragische Weise verweben. Während sich zarte Liebesgeschichten entfalten und alte Konflikte aufflammen, ahnt niemand, dass diese Reise ihr Leben für immer verändern wird. Die Nacht senkt sich über den Atlantik – und mit ihr die Vorahnung einer Katastrophe, die alles überschattet.
Genre:Drama, Geschichte
Produktion:GB, US, HU, 2012
