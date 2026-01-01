Todesfrist - Nemez und Sneijder ermitteln
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Todesfrist - Nemez und Sneijder ermitteln
"Todesfrist" nach dem Beststeller von Andreas Gruber: Wer schafft es, das "48-Stunden-Rätsel" zu lösen und damit ein Leben zu retten? Gemeinsam mit dem Fallanalytiker Maarten S. Sneijder versucht Kommissarin Sabine Nemez, einen Serienmörder zur Strecke zu bringen. Basierend auf den Geschichten von unartigen Kindern aus "Der Struwwelpeter", denen schreckliche Dinge widerfahren, plant der Psychopath seine Taten und setzt eine exakte Frist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Television GmbH