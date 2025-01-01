Tödliche Gefahr: Droht ein Angriff durch Aliens?
Die Menschheit träumt seit jeher von der Begegnung mit Außerirdischen. Doch was, wenn dieser Traum zum Albtraum wird? Astronomen senden Botschaften ins All und suchen nach intelligentem Leben. Doch jede Nachricht birgt ein Risiko: Was, wenn die Antwort nicht friedlich ausfällt? Auf dem Mars gibt es Spuren von vergangenem Leben, während neue Teleskop-Entdeckungen zeigen, dass bewohnbare Planeten zahlreich sind. Ein Kontakt könnte unser Verständnis des Universums revolutionieren – oder eine Invasion auslösen. Ein Szenario, das die Grenze zwischen Faszination und tödlicher Bedrohung verschwimmen lässt. Was, wenn der erste Kontakt der letzte für die Menschheit ist?
