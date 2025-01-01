Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tödliches Trio - Verführung zum Sex

Tödliches Trio - Verführung zum Sex

100 Min.Ab 18
Action Hits100 Min.Ab 18
Action Hits
Tödliches Trio - Verführung zum Sex

Tödliches Trio - Verführung zum Sex

Mia DuBois ist in ihrem Job als Therapeutin sehr erfolgreich, während ihre Ehe kurz davorsteht, zu scheitern. Als ihre neue Patientin Tammy von ihrem wilden Sexleben mit ihrem verstorbenen Mann erzählt, wird Mia neugierig. Sie begleitet Tammy in den Sexclub "Pandora's Box", wo sie den mysteriösen Hampton kennenlernt, dem sie sofort verfällt. Doch kann sie dem verführerischen Fremden vertrauen?

Genre:
Erotik, Thriller
Produktion:
US, 2002
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH