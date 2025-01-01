Tödliches Trio - Verführung zum Sex
100 Min.Ab 18
100 Min.Ab 18
Tödliches Trio - Verführung zum Sex
Mia DuBois ist in ihrem Job als Therapeutin sehr erfolgreich, während ihre Ehe kurz davorsteht, zu scheitern. Als ihre neue Patientin Tammy von ihrem wilden Sexleben mit ihrem verstorbenen Mann erzählt, wird Mia neugierig. Sie begleitet Tammy in den Sexclub "Pandora's Box", wo sie den mysteriösen Hampton kennenlernt, dem sie sofort verfällt. Doch kann sie dem verführerischen Fremden vertrauen?
Genre:Erotik, Thriller
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH