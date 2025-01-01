Töte alle und kehr allein zurück
97 Min.Ab 16
Töte alle und kehr allein zurück
Brutaler Italo-Western von Enzo G. Castellari: Der hinterlistige Captain Lynch beauftragt Clyde McKay und fünf weitere Verbrecher damit, die Goldvorräte eines feindlichen Lagers in den Nordstaaten zu stehlen. Die Männer ahnen nicht, dass McKay außerdem den Befehl erhalten hat, seine Mitstreiter nach erfolgreichem Raub umzubringen ...
Genre:Western
Produktion:IT, 1968
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH