Tom Clancy's Gnadenlos

105 Min.Ab 16
105 Min.Ab 16
Die Romanverfilmung des Bestsellerautors Tom Clancy garantiert Hochspannung: Der ehemalige Navy-SEAL-Elitekämpfer John Kelly will den Mord an seiner schwangeren Frau rächen. Er sucht nach dem Drogenboss Baltimores, der die abscheuliche Tat begangen hat und kommt dabei einer weitreichenden Verschwörung auf die Spur.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2021
