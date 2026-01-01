Tom Turbo - Von 0 auf 111
79 Min.Ab 0
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Tom Turbo - Von 0 auf 111
Karo und Klaro verbringen seit dem Tod ihrer Mutter viel Zeit bei ihrer Tante Dagmar im Tiergarten Schönbrunn, während ihr Vater Klaus in seinem Fahrradgeschäft arbeitet. Im Zoo treffen sie den Schriftsteller Thomas. Gemeinsam erfinden sie ein Fahrrad, das 111 tolle Tricks beherrschen soll. Mithilfe einer geheimnisvollen Kugel vom Flohmarkt erwecken Karo und Klaro Tom Turbo zum Leben.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF Kids