Top 3: Die krassesten Notlandungen | 2h+ Doku
Top 3: Die krassesten Notlandungen | 2h+ Doku
In dieser dreiteiligen Folge von "Ice Pilots" dreht sich alles um die gefährlichsten Notlandungen in der Geschichte von Buffalo Airways. Von Triebwerksausfällen im dichten Nebel über Fahrwerksprobleme bis hin zu eisigen Notmanövern inmitten eines Blizzards – die Piloten stehen unter extremem Druck. Während Co-Pilot Scott mit einem Motorausfall bei schlechter Sicht kämpft, muss Neuling Alex eine schwere DC-4 sicher ans Ziel bringen. Gord und Sean geraten mit einer DC-3 in arktische Turbulenzen, und Ray erlebt an Bord einer Electra einen echten Ausnahmezustand. Parallel dazu stellt sich Duane Hicks der wohl größten Herausforderung seiner Karriere: die Zukunft der Airline zu sichern. Begleite die Crews bei ihren spektakulärsten Flügen und erlebe hautnah, was es heißt, in der eisigen Wildnis Kanadas zu fliegen – mit Maschinen aus einer anderen Zeit und einem Mut, der alles andere als selbstverständlich ist.