Topwater am Bach

Raubfisch-Angeln: Angeln in kleinen Bächen ist ein besonderes Highlight. Weg von allem, eintauchen in ein eigenes Biotop. Gerade Forellen und Döbel fühlen sich hier sehr wohl und während der warmen Jahreszeit besteht ihr Futter oft aus Mücken, Käfern und Kleinfischen an der Wasseroberfläche. Daher liegt es nahe sie auch genau dort zu beangeln. Hierfür nutzen wir kleine Popper, Stickbaits und Crawler, welche die natürliche Beute sehr genau imitieren. Hemmungslose Attacken der Räuber sind die Folge und bringen uns als Anglern sehr viel Spass und Erfolg. Das Angeln auf die Bachbewohner mit Oberflächenködern ist sehr spektakulär und Spannend gleichermaßen.
