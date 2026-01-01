Topwaterangeln auf Blackbass in Italien
Es gibt wohl kaum einen Zielfisch der so begehrt ist wie der Schwarzbarsch. Inzwischen gibt es in nahezu ganz Italien sehr gute Bestände dieser kampfstarken Fische. Einige Gewässer - wie beispielsweise der Lago die Bolsena - sind dafür bekannt, viele und große Basse zu beherbergen. Dieser klare, große Vulkankratersee ist somit eine Topadresse für Angler aus ganz Europa. Er hat riesige Krautfelder in denen sie sich sehr gerne aufhalten und auf Raubzug gehen. Kommt nun noch ein Oberflächenköder ins Spiel, wird es spannend. Hemmungslose Attacken und eine Fischerei der Extraklasse sind vorprogrammiert.
