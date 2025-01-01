Toyota GR Yaris: 47.500 € für einen KLEINWAGEN? | Frech oder gerechtfertigt?

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mehr PS, höherer Preis: Der Toyota GR Yaris hat ordentlich zugelegt – mit 280 PS ist er jetzt 19 PS stärker als der Vorgänger. Doch dieser Extra-Schwung kommt mit einem stolzen Preis von 47.490 Euro. Und eines steht fest: Das Ding fühlt sich definitiv kräftiger an! Die große Frage: Lohnt sich der Aufpreis oder ist das einfach zu viel für einen Kleinwagen? Das finden wir in Mendig heraus! Eins steht fest: So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr!

