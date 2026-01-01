Träume sind wie wilde Tiger
Träume sind wie wilde Tiger
Ein tanzbegeisterter, indischer Teenager kommt mit seinen Eltern frisch vom farbenfrohen Mumbai ins düster graue Berlin. Ein Nachbarmädchen will ihn dabei unterstützen, seinen Traum einer Rolle in einem Bollywood-Film weiterzuverfolgen. Der österreichische Publikumsliebling Simon Schwarz ist dabei mit von der Partie. Der Zwölfjährige Ranji träumt schon immer davon, einmal in einem Bollywood-Film mitzuspielen. Ausgerechnet als das Casting für die Rolle eines Buben in einem Film von Superstar Amir Roshan gestartet wird, beschließen Ranjis Eltern, Mumbai zu verlassen, um ihr Glück in Deutschland zu versuchen. Im grauen Berlin erscheint Bollywoods Film- und Tanzszene noch ferner als je. In dem Nachbarmädchen Toni findet Ranji aber eine Freundin, die ihm hilft, seine Träume zu verwirklichen.