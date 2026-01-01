Traktoren in Deutschland
Traktoren in Deutschland
Die Geschichte der Landwirtschaft in Deutschland ist eng mit der Entwicklung des Traktors verbunden. Innerhalb weniger Jahrzehnte verwandelte sich die harte, von Muskelkraft geprägte Feldarbeit in eine hochmechanisierte Branche, die von leistungsstarken Maschinen bestimmt wird. Diese Dokumentation zeichnet diesen beeindruckenden Wandel nach und führt durch die wichtigsten Etappen der Schlepperentwicklung im 20. Jahrhundert. Von den frühen, schwerfälligen Maschinen der 1920er-Jahre über die bedeutenden Fortschritte der 1930er-Jahre bis hin zu den leistungsstarken Modellen der Nachkriegszeit zeigt der Film eine faszinierende Vielfalt an technischen Innovationen. Legendäre Hersteller wie Lanz, Deutz, Fendt, Hanomag oder Porsche prägten mit ihren Entwicklungen die Mechanisierung der Landwirtschaft und setzten immer neue Maßstäbe in Leistung und Effizienz. Mit dem Wachstum der Betriebe in den 1950er- und 1960er-Jahren stiegen auch die Anforderungen an die Maschinen – immer größer, stärker und vielseitiger mussten sie werden. Heute erreichen moderne Traktoren Leistungen von über 300 PS. Diese Dokumentation verbindet historische Aufnahmen mit fachkundigen Erläuterungen und macht die Entwicklung vom einfachen Grasmäher bis zum riesigen Ackergiganten eindrucksvoll erlebbar.