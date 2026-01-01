Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trauzeugen

96 Min.Ab 6
SAT.1
SAT.1
Der zynische Scheidungsanwalt Jakob und die chaotische Paartherapeutin Marie könnten unterschiedlicher nicht sein. Als Trauzeugen ihrer besten Freunde Ruth und Tobi müssen sie jedoch, trotz ständiger Streitereien, zusammenarbeiten. Als die Hochzeit zu platzen droht, versuchen Marie und Jakob das Fest zu retten. Dabei entdecken die beiden viele Gemeinsamkeiten und kommen sich näher.

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.