Trolls World – Voll Vertrollt!
Angelehnt an eine alte Legende des Schwarzwaldes, folgt „Trolls World“ einem bösen Troll, der im 15. Jahrhundert in eine Steinstatue verwandelt wurde. Durch ein Missgeschick wird diese Statue bei Bauarbeiten entdeckt und der Troll erwacht zu neuem Leben. Er möchte dringend ein Tor in eine andere Welt öffnen und die grauenhaftesten Kreaturen auf die Erde holen. Um unentdeckt zu bleiben, nimmt der Troll Besitz des Körpers der schrägen Blondine Vanessa Mayer (Eva Habermann) und plant, ein Portal zur Welt der Trolle zu öffnen, um seine Brüder aus ihrem Gefängnis zu befreien. Nur der kauzige Wissenschaftler „Dr. Fischer“ (Helmut Krauss), eine von Natur aus neugierige und geschwätzige Nachbarin (Cecilia Pillado) und Vanessas Teenagertochter „Natalja“ (Desiree Altig) vermuten, dass etwas schreckliches passieren wird und versuchen verzweifelt, den Troll daran zu hindern seinen miesen Plan auszuführen.