True Crime Doku: Der Fall Amanda Knox
Im November 2007 wird die britische Studentin Meredith Kercher in der italienischen Stadt Perugia tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Was dann folgt, ist ein jahrelanger Gerichtsprozess um die Person, die die 21-jährige Meredith getötet haben soll. Im Fokus stehen ihre amerikanische Mitbewohnerin Amanda Knox, ihr Geliebter Raffaele Sollecito und der afrikanische Einwanderer Rudy Guede. Vom Tag des tragischen Mordes an der britischen Studentin, über sechs Jahre Gerichtsverfahren in Italien, bis hin zum dramatischen Urteil in Florenz im Jahr 2015, zeigt dieser Dokumentarfilm exklusive Prozess- und Polizeifilmmaterialien, sowie ausführliche Interviews mit den Hauptakteuren und eine noch nie gehörte Tonaufnahme des Verhörs von Amanda Knox im Dezember 2007.