Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Mimbreno-Apachen unter ihrem Häuptling Ulzana erfolgreich auf Ackerbau umgestellt und mit einer Bewässerungsanlage ihre Reservation fruchtbar gemacht. Nun können sie unabhängig von den Geschäftsleuten in Tucson leben. Unter den Gästen ihres Erntefestes sind General Crook, Oberkommandierender in Arizona, und sein Stellvertreter Captain Burton. Crook, der sich demonstrativ als Freund der Apachen bezeichnet, will die überschüssigen Vorräte für die Armee aufkaufen. Doch die Tucson-Bewohner bangen um ihre Profite und haben in Burton einen strategisch wichtigen Verbündeten. Als sie die Bewässerungsanlage sprengen lassen, kommt es zum Kampf.
