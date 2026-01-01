Unerforschtes Brasilien - einzigartige Aufnahmen | Doku
51 Min.Ab 12
Unerforschtes Brasilien - einzigartige Aufnahmen | Doku
Dieser Dokumentarfilm zeigt die weiten Graslandschaften Zentralbrasiliens, einer der am wenigsten bekannten Regionen des Landes. Diese grasbewachsene Welt voller Termitenhöhlen ist zehnmal so groß wie die afrikanische Serengeti-Savanne. Dennoch sind kaum Tierherden zu sehen. Mähnenwölfe, Ameisenbären, Prärieeulen und Kapuzineraffen führen hier ein eher behütetes Leben, das von Hitze, Gewittern und Graslandbränden geprägt ist. Brasilien ist ein sich rasch entwickelndes Land, das nach der Fußballweltmeisterschaft 2014 im Jahr 2016 die ersten Olympischen Spiele Südamerikas ausrichtet. Trotz des Rampenlichts sind die meisten Tiere und Regionen erstaunlicherweise noch wenig bekannt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Natur
Altersfreigabe:
