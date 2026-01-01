Unfassbar: Die goldene Stadt in der Wüste | Wunderwerke der Weltgeschichte
Unfassbar: Die goldene Stadt in der Wüste | Wunderwerke der Weltgeschichte
Petra liegt inmitten der Wüste Jordaniens und gilt als das achte Weltwunder. Die Stadt wurde vor 2000 Jahren vom arabischen Händlervolk der Nabatäer errichtet und geriet jahrhundertelang in Vergessenheit. Erst im 20. Jahrhundert wurde sie von einem Schweizer Forscher wiederentdeckt. Die aus dem Fels gemeißelten Fassaden der Stätte und ihr einzigartiges Bewässerungssystem faszinieren die Wissenschaft bis heute. Mit hochmodernen Geräten wollen Experten nun ihre letzten Rätsel entschlüsseln. Ancient Superstructures enthüllt die Geheimnisse hinter der Chinesischen Mauer, Jordaniens Felsenstadt Petra, der Inka-Stadt Machu Picchu und der französischen Inselabtei Le Mont Saint-Michel. Diese uralten Wunder wurden immer wieder unter die Lupe genommen und stecken doch noch voller Geheimnisse. Die Serie wirft ein neues Licht auf historische und bauliche Rätsel, indem sie diese aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet - von Satellitenbildern bis hin zu Makro- und Mikroskopebenen.