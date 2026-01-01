Ungeschminkt
Ungeschminkt
Vor mehr als 40 Jahren hat Josefa (Adele Neuhauser), als sie noch Josef (Riccardo Campione) hieß, im Streit ihr Heimatdorf verlassen. Heute kehrt sie dorthin zurück. Vieles ist geschehen in dieser Zeit. Vieles hat sich verändert. Josefa lebt ihr Leben. Als Frau. Auf dem Hof der verstorbenen Eltern wird sie nicht nur mit voller Wucht mit ihren verdrängten Erinnerungen konfrontiert, nein, da ist auch Petra (Eva Mattes), die einmal ihre Ehefrau war. Vieles, das damals nicht gesagt wurde, verlangt nun Gehör. Kränkungen und Missverständnisse brechen ebenso auf wie nie verheilte Narben. Da ist Blume (Ulrich Noethen), Josefas bester Freund von damals. Ein sanfter Wegbegleiter, der von ihr nun Antworten auf Fragen erhofft, die er damals nicht zu stellen wagte. Aber nicht nur für Josefa ist es eine Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, auch Petra trägt Geheimnisse mit sich. Rückhalt findet Josefa in ihrer guten Freundin Antonia (Hayal Kaya).