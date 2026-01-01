Universal Soldier
100 Min.Ab 16
100 Min.Ab 16
Universal Soldier
23 Jahre nach ihrem Tod im Vietnamkrieg werden die Soldaten Luc Devreux und sein Erzfeind Andrew Scott in einem streng geheimen Auftrag der US-Regierung gentechnologisch zu neuem Leben erweckt: Sie sind Universal Soldiers, perfekte Killermaschinen ohne Erinnerung und ohne Gewissen. Doch das Experiment schlägt fehl, Luc und Andrew erlangen ihr Gedächtnis zurück und beginnen einen eiskalten Kampf auf Leben und Tod - denn sie haben noch eine Rechnung aus der Vergangenheit offen...
Genre:Science Fiction, Action, Krieg
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© LEONINE Licensing AG