Unsre Mutter ist halt anders
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Unsre Mutter ist halt anders
Paula ist Mitte 30, sexy, unkonventionell und chaotisch - und sie liebt ihre beiden Töchter Lisa und Fidel, zwölf und 15 Jahre alt. Mit ihnen kämpft sie sich durch ein Leben, in dem nichts lange währt: kein Ort, kein Mann, kein Job. Aber die Mädchen werden älter und fangen an, eigene Vorstellungen vom Leben zu entwickeln - Paulas Unstetigkeit kollidiert mit ihren eigenen Wünschen ...
Genre:Tragikomödie, Comedy
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH