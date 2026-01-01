Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsre Mutter ist halt anders

Unsre Mutter ist halt anders

94 Min.Ab 12
ATV 294 Min.Ab 12
ATV 2

Unsre Mutter ist halt anders

Paula ist Mitte 30, sexy, unkonventionell und chaotisch - und sie liebt ihre beiden Töchter Lisa und Fidel, zwölf und 15 Jahre alt. Mit ihnen kämpft sie sich durch ein Leben, in dem nichts lange währt: kein Ort, kein Mann, kein Job. Aber die Mädchen werden älter und fangen an, eigene Vorstellungen vom Leben zu entwickeln - Paulas Unstetigkeit kollidiert mit ihren eigenen Wünschen ...

Genre:
Tragikomödie, Comedy
Produktion:
DE, 2003
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH