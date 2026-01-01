Unstoppable
Dean Cage, Ex-CIA-Agent und traumatisierter Elitesoldat, will seine Vergangenheit hinter sich lassen. Doch als er in einem Diner auf seine Freundin – und Schwester seines im Einsatz getöteten Kameraden – wartet, wird er entführt und mit einem experimentellen Wahrheitsserum injiziert. Die Droge lässt ihn zwischen Realität und Kriegstrauma hin- und hergleiten. Seine Gegner glauben, er sei ein CIA-Agent auf der Spur eines gestohlenen Militärprojekts – und sie wollen Antworten. Dean hat sechs Stunden, bevor das Serum ihn endgültig zerstört. Während seine Freundin Amy verzweifelt nach dem Gegenmittel sucht, kämpft Dean gegen Halluzinationen, Erinnerungen – und eine tödliche Verschwörung. Doch was, wenn die größte Bedrohung nicht in seinem Kopf ist – sondern direkt neben ihm steht?