Until Forever - Für immer bei dir
97 Min.Ab 12
Ermutigend, ehrlich und zutiefst bewegend: Michael Boyum (Stephen Anthony Bailey) liebt das Leben. Und er liebt Michelle Larson (Madison Lawlor). Ihre Beziehung ist auf das feste Fundament des Glaubens gebaut und erfüllt von Liebe und Lachen. Doch ihr Traum von einer gemeinsamen Zukunft wird zerstört, als bei Michael eine seltene Form von Leukämie diagnostiziert wird. Er stellt sich dem Kampf gegen den Krebs - mal zähneknirschend, mal mit einem Lächeln im Gesicht, aber immer voller Vertrauen auf Gott. Doch die Krankheit zehrt nicht nur an ihm, sondern auch an Michelle und an seiner Familie...
Genre:Drama
Produktion:US, 2016
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH