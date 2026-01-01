Until she came along
Until she came along
Das Leben des 27-jährigen Single-Sunnyboys Ben (Josh Lawson) könnte nicht besser sein: Ein gut bezahlter Job, Freunde, Partys, hinreißende Frauen und nichts, das ihn bindet. Kurzum: Es läuft lässig bei Ben. Als er jedoch seine alte Schulfreundin Alex (Rachael Taylor) wiedertrifft, beginnt er an seinem bisherigen Leben zu zweifeln. Ist er wirklich so zufrieden, wie es den Anschein macht? Ben will endlich herausfinden, was tatsächlich zählt: Vom Urlaub mit dem besten Kumpel, über einen schnittigen Sportwagen bis hin zu heißen Dates mit einem russischen Tennis-Sternchen – nichts scheint ihn richtig glücklich zu machen. Und auch in Nachtclubs oder auf den Skipisten Neuseelands findet er keine Erleuchtung. Langsam beginnt Ben zu begreifen, dass der Sinn des Lebens genau in den Dingen liegt, die er bereits tut und das einzig fehlende Puzzleteil zum Glück ein Mädchen sein könnte, dass er früher einmal kannte…