Urmel voll in Fahrt
Urmel voll in Fahrt
Auf der Insel Titiwu herrscht Aufregung: Der kleine Dinosaurier Urmel bekommt zum Geburtstag unerwarteten Besuch. Das liebenswerte Pandamädchen Babu erobert im Handumdrehen die Herzen aller Inselbewohner. Doch Urmel hat plötzlich das Gefühl, nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen. Als der gewiefte Unternehmer Barnaby auftaucht und ihm ein aufregendes Abenteuer verspricht, verlässt Urmel heimlich die Insel. Schon bald muss der neugierige Dinosaurier jedoch feststellen, dass hinter Barnabys freundlicher Fassade ganz andere Absichten stecken. Gefangen in einem Vergnügungspark braucht Urmel dringend Hilfe. Währenddessen machen sich Babu, Professor Habakuk Tibatong und die Freunde von Titiwu auf eine turbulente Rettungsmission voller überraschender Wendungen, lustiger Einfälle und spannender Herausforderungen. Ein fantasievoller Animationsspaß für die ganze Familie über Freundschaft, Zusammenhalt und die Erkenntnis, dass wahre Freunde unbezahlbar sind.