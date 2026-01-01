Vampire Dinner – You are what you eat
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
Vampire Dinner – You are what you eat
Während alle anderen Mitglieder ihres Clans um den Besitz des mystischen Sinclair-Anwesens konkurrieren, versucht Enkelin Chance Sinclair (Avery Konrad), das schwarze Schaf der Vampir-Sippe, dem Familienkrieg zu entkommen. Ihre intrigante Mutter June (Annette Reilly) engagiert derweil den gestörten Koch Sydney Lawson (Jonathan Lipnicki), um den drakonischen Vater August (Timothy V. Murphy) zu vergiften. Als während des gemeinsamen Essens gut gehütete Familiengeheimnisse und viel Blut auf den Tisch kommen, beginnen plötzlich alle zu begreifen, dass die gefährlichste Person der Familie diejenige sein könnte, von der man es am wenigsten erwarten würde...
Genre:Fantasie, Horror, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH