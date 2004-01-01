Van Helsing
127 Min.Ab 12
127 Min.Ab 12
Van Helsing
Van Helsing kommt ins düstere Transsilvanien, um gegen das Böse anzukämpfen. Er findet eine Welt vor, die scheinbar in der Vergangenheit stehen geblieben ist, und wo Kreaturen der Finsternis wieder auferstehen. Sein Gegner ist der böse, als unbesiegbar geltende Graf Dracula. Unterstützung bekommt er von Anna Valerious, die letzte Überlebende eines alten Adelsgeschlechts, die es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht hat, den Grafen zu töten, um endlich ihre Familie zu rächen ...
Genre:Fantasie, Abenteuer, Action, Mystery, Thriller
Produktion:CZ, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2004 Universal Studios. All Rights Reserved.