Verbrecherische Herzen
101 Min.Ab 12
Copiah County, eine Kleinstadt in Mississippi: Nachdem die junge Babe ihren verhassten Mann niedergeschossen hat, zieht sie zu ihrer altjüngferlichen Schwester Lenny ins gemeinsame Elternhaus. Nach einer gescheiterten Karriere und zahlreichen enttäuschenden Affären kehrt auch die Dritte im Bunde, die Sängerin Meg, heim. Das Wiedersehen der drei ungleichen Schwestern reißt alte Wunden auf ...
Genre:Drama, Comedy
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH