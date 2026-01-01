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Verdammt verliebt auf Mallorca

Verdammt verliebt auf Mallorca

87 Min.Ab 12
ATV 287 Min.Ab 12
ATV 2

Verdammt verliebt auf Mallorca

Stephan Luca und Valerie Niehaus bringen den Ballermann zum Beben: Lehrerin Antonia fährt mit ihrer vorbildlichen Spanischklasse zu Studienzwecken nach Mallorca. Doch auf der Insel läuft nichts nach Plan, und die Reise droht, zum Fiasko zu werden. Da bittet Schülerin Stella ihren Vater Gregor um Hilfe, der auf der Insel als Ballermannsänger seine Brötchen verdient. Ab jetzt nimmt die Studienreise so richtig Fahrt auf - besonders für Antonia, die Gefallen an Gregor findet ...

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2016
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH