Verdammt verliebt auf Mallorca
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Verdammt verliebt auf Mallorca
Stephan Luca und Valerie Niehaus bringen den Ballermann zum Beben: Lehrerin Antonia fährt mit ihrer vorbildlichen Spanischklasse zu Studienzwecken nach Mallorca. Doch auf der Insel läuft nichts nach Plan, und die Reise droht, zum Fiasko zu werden. Da bittet Schülerin Stella ihren Vater Gregor um Hilfe, der auf der Insel als Ballermannsänger seine Brötchen verdient. Ab jetzt nimmt die Studienreise so richtig Fahrt auf - besonders für Antonia, die Gefallen an Gregor findet ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH