Verliebt in Berlin - Das Ja-Wort
Lisa weiß nicht, wie ihr geschieht: Plötzlich sieht sie sich mit zwei Heiratsanträgen konfrontiert - und das mitten in den Hochzeitsvorbereitungen mit Rokko. David ist verzweifelt, er entschließt sich aber, seinen Schmerz zu überwinden, über seinen Schatten zu springen und Lisa als Zeichen seiner Freundschaft den Polterabend auszurichten. Eine Entscheidung nicht ohne Folgen ...
