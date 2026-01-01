Verliebt in die Braut
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Verliebt in die Braut
Tom ist sexy, erfolgreich und ein Frauenschwarm. Mit Hanna ist er seit Jahren eng befreundet, rein platonisch allerdings. Tom hat ein Date nach dem anderen, Hannah wartet noch auf die große Liebe. Als Tom endlich merkt, dass oberflächliche Beziehungen nicht alles sind, verlobt sich Hannah völlig überraschend mit einem attraktiven und wohlhabenden Schotten. Sie möchte, dass Tom ihre "Brautjungfer" wird. Der willigt ein - und setzt alles daran, die Hochzeit zu verhindern ...
Genre:Romanze, Comedy
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN