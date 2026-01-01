Verschleppt - Kein Weg zurück
Verschleppt - Kein Weg zurück
Der akademische Lehrer Sascha Fuchs (Jan Sosniok) trifft die Übersetzerin Julia Ritter (Ellena Salvo González), in die er sich auf den ersten Blick verliebt. Das Paar plant eine Hochzeit und eine gemeinsame Zukunft. Alles ändert sich, als eines Tages eine Frau eine Einladung zu einer wissenschaftlichen Konferenz erhält und in die Türkei fährt. Bald erhält ihr Liebhaber Nachrichten über den tragischen Tod von Julia, die beim Tauchen ertrunken ist. Ein am Boden zerstörter Mann stürzt in eine Depression. Dann, während er einen TV-Bericht aus dem Irak sieht, bemerkt er seine Verlobte unter den von Banditen gefangenen Geiseln. Überzeugt, dass die Frau noch lebt, beschließt er, sie um jeden Preis zu finden. Bald entdeckt er, dass Julia viele Geheimnisse hatte. Im Laufe der Zeit bringt er sich selbst in Lebensgefahr.