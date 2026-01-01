Versunken im Meer - Geisterschiffe in Nord- und Ostsee
49 Min.Ab 6
49 Min.Ab 6
Versunken im Meer - Geisterschiffe in Nord- und Ostsee
Wracks hüten Geheimnisse und können gefährlich sein, selbst Jahrzehnte nach ihrem Untergang. Die TV-Dokumentation „Versunken im Meer - Geisterschiffe in Nord- und Ostsee“ begleitet die spannende, und oft auch riskante Arbeit von Wissenschaftlern und Tauchern. In den Tiefen der Nordsee erkunden sie ein Kriegsschiff aus dem Ersten Weltkrieg. Und in der Ostsee Wracks, die als Hindernisse auf vielbefahrenen Schifffahrtsrouten liegen.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© welt