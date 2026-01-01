Verurteilt – Jeder hat etwas zu verbergen
114 Min.Ab 12
Vom luxuriösen Leben als Upperclass-Studentin zur Angeklagten in einem spektakulären Mordfall: Zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod ihrer besten Freundin steht die junge Dolores (Lali Espósito) im Mittelpunkt eines Aufsehen erregenden Prozesses. Während ihre Eltern das Mädchen nach allen Regeln der Kunst auf die Verteidigung vor Gericht vorbereiten, hat Dolores mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen - was unvorhersehbare Folgen für den Ausgang der Verhandlung hat...
Genre:Krimi, Drama, Thriller
Produktion:AR, MX, 2018
Altersfreigabe:
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH