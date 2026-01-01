V/H/S/85
112 Min.Ab 18
112 Min.Ab 18
V/H/S/85
Echte Gewalttaten oder alles nur Fake? Gefundene Videokassetten aus den 1980er-Jahren zeigen mysteriöse Ereignisse und blutige Morde. Detective Wayne Johnson (Freddy Rodríguez) muss herausfinden, ob es sich bei den bizarren Inhalten um reale Verbrechen oder um inszenierte Darstellungen handelt. Die fünf VHS-Filme zeigen brutale Massaker, wissenschaftliche Geheimexperimente sowie den Angriff paranormaler Entitäten, wie einem aztekischen Totengott. - Das Horror-Sammelwerk im Found-Footage-Format ist der 6. Teil der „V/H/S/“-Reihe und erhielt eine Auszeichnung mit dem Chainsaw Award.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.