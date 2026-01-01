Virtual Revolution
Virtual Revolution
2047 hat die Politik einen Weg gefunden, um uneingeschränkt an der Macht zu bleiben. Sie zahlt den Menschen die Grundversorgung wie Miete und Nahrungsmittel. Und den Zugang zu virtuellen Welten. Diejenigen, die ausschließlich Online sind, nennt man 'Connected'. Es gibt aber auch noch 'Hybriden', die in beiden Welten - der realen und der virtuellen - effektiv agieren. Nachdem 'Synternis', einer der großen Cyber-Konzerne, zum wiederholten Mal Ziel von Terroristen wurde, engagieren sie den Hybriden Nash (Mike Dopud). Er soll die Terroristen On- und Offline jagen. Auch 'Interpol' hat sich auf die Spur der Verbrecher geheftet, um sie zu eliminieren. Das passt den Synternis-Bossen nicht, denn sie befürchten, dass ihre User zu einem anderen Konzern wechseln wenn herauskommt, dass ihre Systeme gehackt wurden. Nash muss nun gegen zwei Gegner kämpfen - und er hat mit den Terroristen auch noch eine private Rechnung offen...