Voice from the Stone - Ruf aus dem Jenseits
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Voice from the Stone - Ruf aus dem Jenseits
Das toskanische Landhaus, in dem Verena (Emilia Clarke) ihre neue Stelle antritt, ist ein uraltes Gemäuer voller Erinnerungen und Geheimnisse. Hier soll sich die Kinderpflegerin um Jakob (Edward Dring) kümmern, der seit dem plötzlichen Tod seiner Mutter stumm ist. Oft lauscht der Junge an den Steinen, die mit ihm zu flüstern scheinen. Verena hält das zunächst für eine Erscheinung seiner großen Trauer, doch dann hört sie selbst die gespenstische Stimme.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, IT, 2017
Altersfreigabe:
12
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