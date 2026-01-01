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Vom Fallen Und Schweben

Vom Fallen Und Schweben

16 Min.Ab 18
OUTtv16 Min.Ab 18
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Vom Fallen Und Schweben

Vom Fallen Und Schweben

Ein einfühlsames Drama, das drei Charakteren auf ihrer Reise durch eine Nacht folgt. Es fängt ein, wie sich die Charaktere mal langsam aufeinander zu und mal mit Wucht voneinander weg bewegen. Geführt von einem Drang nach Unabhängigkeit, Anziehung und Illusionen. Die Nacht verändert das Gefühl für einander und lässt da eine Bindung entstehen, wo eine andere zu zerbrechen beginnt.

Genre:
Romanze
Altersfreigabe:
18
ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT, SEXUALITAET
Copyrights:
© OUTtv Media B.V.